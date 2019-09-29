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عدن - ياسمين التهامي - لهذا السبب عليكم استخدام مزيل العرق في الليل وليس في الصباح 2019/09/29 الساعة 09:18 صباحاً عندما نستيقظ من النّوم، نستحم، نرتدي ثيابنا، نصفف شعرنا، ونبدأ نهارنا. ولكن وفقًا لما ذكرته خبيرة العناية بالبشرة “ساندرا لي”، فإننا في الحقيقة نؤدي جزءًا كبيراً من روتين الصباح بطريقة خاطئة، إذ يجب علينا وضع مزيل العرق قبل النوم. سيبدو الأمر غريباً لمعظمنا، لكنها الطريقة الأنسب لاستخدام مزيل العرق والتّحلّص من الرائحة الكريهة، وتقول: “يُستخدم مزيل العرق بشكل أفضل في الليل حيث يكون أكثر فعالية لأننا نضعه عندما تكون الغدد العرقية نائمة”.

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