شكرا لبحثكم عن خبر وزير الخارجية العماني ندعم أي حل سياسي للأزمة اليمنية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي، السبت، إن بلاده تدعم كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن.

وأضاف: سلطنة عمان معنية بتأمين الملاحة الدولية في مضيق هرمز، مطالبا بمواصلة الحوار لتجنب التصعيد في المنطقة.

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ودعا في كلمته أمام الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، احترام خطوط الفصل الملاحي في مضيق هرمز.

وأعرب يوسف بن علوي عن دعم سلطنة عمان كافة الجهود للتوصل إلى حل سياسي للأزمة في اليمن، كما طلب من الأطراف اليمنية تغليب مصلحة الوطن.