شكرا لبحثكم عن خبر وزير الاعلام ينفي لقاء قيادات حكومية بمليشيا الحوثي في مسقط والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفي وزير الاعلام معمر الارياني صحة ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن عقد لقاء بين قيادات في الحكومة ومليشيا الحوثي‬ المدعومة من ايران في العاصمة العمانية مسقط، تحت اي مسمى كان.

وأوضح وزير الاعلام أن اللقاءات التي تتم بين الحكومة ومليشيا الحوثي معلنة ومحصورة في جولات المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة وكان آخرها مشاورات السويد.

مشيرا إلى ان مثل هذه الأكاذيب اصطياد في الماء العكر ومحاولة لتشويه مواقف الحكومة الشرعية الثابتة في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من ايران.