شكرا لبحثكم عن خبر شاهد.. قنينة مياه تشعل معركة حامية الوطيس في عرس بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، أن قنينة مياه معدنية كادت ان تتسبب بمجزرة بالأسلحة في أحد الاعراس.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن القنينة اشعلت معركة حامية الوطيس، امتدت الى كافة انحاء قاعة العرس، واستخدم فيه العراك بالأيدي؛ الامر الذي أفسد راحة الضيوف المتواجدين داخل القاعة.

وشهدت بعض أعراس صنعاء حوادث غريبة و مماثلة لكنها نادرة الحدوث.