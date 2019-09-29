شكرا لبحثكم عن خبر سقوط ضحايا في قصف حوثي على منازل المواطنين بالتحيتا (فيديو) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف واسعة، على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة .

وأكدت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حي سكني في المدينة ، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضراراً بالغة ، فيما سقطت قذائف أخرى بالقرب من منازل أخرى .

وذكرت مصادر أخرى أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعيتها على منازل المواطنين، في حي سكني آخر ، وسقطت قذيفة في منزل المواطن يوسف الشامي وأدت إلى سقوط ضحايا من سكان المنزل حسب إفادة المواطنين .