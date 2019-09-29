شكرا لبحثكم عن خبر سقوط ضحايا في قصف حوثي على منازل المواطنين بالتحيتا (فيديو) والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - شنت مليشيات الحوثي عمليات قصف واستهداف واسعة، على الأحياء السكنية في مدينة التحيتا جنوب محافظة الحديدة .
وأكدت مصادر محلية في التحيتا أن المليشيات أطلقت عدداً من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حي سكني في المدينة ، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضراراً بالغة ، فيما سقطت قذائف أخرى بالقرب من منازل أخرى .
وذكرت مصادر أخرى أن المليشيات أطلقت قذائف مدفعيتها على منازل المواطنين، في حي سكني آخر ، وسقطت قذيفة في منزل المواطن يوسف الشامي وأدت إلى سقوط ضحايا من سكان المنزل حسب إفادة المواطنين .
كانت هذه تفاصيل خبر سقوط ضحايا في قصف حوثي على منازل المواطنين بالتحيتا (فيديو) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.