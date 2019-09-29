شكرا لبحثكم عن خبر تفاصيل حادثة مقتل طالب جامعي عثر عليه بداخل حقيبة قماشية في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في جريمة بشعة هزت العاصمة المؤقتة عدن، عثرت الشرطة، السبت، على جثة طالب جامعي بداخل حقيبة قماشية موضوعة بمؤخرة باص صغير في ساحل أبين، مديرية خور مكسر.

وقال مصدر أمني أنه عثر على جثة الشاب أحمد عبد الواحد، الذي يدرس بكلية المجتمع بعدن، ويقطن مديرية دار سعد، داخل حقيبة قماشية، في الصندوق الخلفي للباص، بعد أن قام مواطنون بإبلاغ الشرطة بوجود رائحة كريهة تنبعث من باص متوقف في ساحل أبين.

و أوضح المصدر أن الشرطة عقب تفتيشها للباص عثرت على جثة شاب موضوعة داخل حقيبة قماشية كبيرة، خلف المقعد الأخير للباص، و قد بدأت الروائح تنبعث منها.

ولم يكشف المصدر عن الجهة المتسببة في قتل الطالب الجامعي عبدالواحد.

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و بحسب مصادر اعلامية، تعود الجثة لشاب يدعى “أحمد عبد الواحد” و هو طالب جامعي في كلية المجتمع بعدن، و يقطن مديرية در أسعد.

وفي سياق آخر، تسبب ماس كهرباء عصر اليوم السبت بوفاة شخص في مدينة كريتر بالعاصمة المؤقتة عدن، أثناء قيامه بتركيب لوحة إعلانية على البنك التجاري، حين لامست أحد الخطوط الكهربائية لجسده ما أدى إلى وفاته على الفور.

وشهدت عدن حوادث قتل واغتيالات وانفلات أمني غير مسبوق في السنوات الاخيرة.