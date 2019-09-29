شكرا لبحثكم عن خبر انفراجه مفاجئة لأزمة المشتقات النفطية بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بالعاصمة صنعاء، السبت، أن أزمة المشتقات النفطية انتهت بشكل مفاجئ، وفتحت المحطات للمواطنين دون أي ازدحام، وبالسعر المعمول به.

وكان مصدر ملاحي بميناء الحديدة، كشف لـ "المشهد اليمني" عن وصول سفن نفطية الى الميناء الحديدة في وقت سابق الا أن تجار المليشيا منعوا ناقلات الوقود من التعبئة.

واوقفت مليشيا الحوثي عشرات من ناقلات المشتقات النفطية بمنطقة الصباحة؛ ما تسبب بأزمة مشتقات، تقف ورائها هوامير المليشيا بالتعاون مع قيادات بشركة النفط اليمنية في صنعاء.

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وكان مصدر مقرب من المليشيا، اعترف في وقت سابق بأن توجيهات من قيادات المليشيا لملاك المحطات بإغلاقها، كي يتمكن عدد من "هواميرها" من بيع كميات هائلة من المشتقات بالسوق السوداء، التي انتعشت خلال الايام الاخيرة بشكل لافت وغير مسبوق، اذ وصل سعر الدبة البترول بصنعاء الى 18 الف ريال.

وشهدت صنعاء أزمة مشتقات نفطية خانقة خلال الايام الماضية، وانفرجت اليوم بشكل مفاجيء.