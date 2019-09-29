شكرا لبحثكم عن خبر المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة: المملكة قدمت قرابة 15 مليار دولار لإعمار اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قال عبدالله الربيعة، المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة إن المملكة العربية السعودية قدمت قرابة 15 مليار دولار لإعمار اليمن خلال 4 سنوات.

وأضاف في حديث لقناة "العربية"، على هامش اجتماعات الجمعية العامة الـ74 للأمم المتحدة بنيويورك، أن المملكة دائماً حريصة على الشعب اليمني منذ 4 عقود من الزمن، وليس اليوم.

وأكد أنه "لم يكن غريباً على المملكة أن تفكر في السلام، وقبل وصول الحل السياسي بدأت في إنشاء البرنامج السعودي للتنمية وإعمار اليمن، حرصاً على بدء وتخطيط وتنفيذ برامج في الأماكن المستقرة في اليمن لإعادة الإعمار".

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