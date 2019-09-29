شكرا لقرائتكم خبر عن صحفي عربي يتحدث عن مفاجأة مذهلة خلال الساعات القادمة ويكشف حقيقة انتصارات صعدة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - ظهر مراسل قناتي العربية والحدث في مقطع مصور تحدث عن مفاجئة من العيار الثقيل ستكشف زيف جماعة الحوثي والتي روجتها وزعمت التقدم في جبهات الحدود واسر عددا من افراد الجيش.
وقال العرب على صفحته بتويتر: أنه سيظهر الحقيقة غدا في مادة صحفية لم يحصل عليها احد توضح حقيقة ما يجري في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.ظهر المراسل الميداني لقناتي العربية والحدث في مقطع مصور تحدث عن مفاجئة من العيار الثقيل ستكشف زيف جماعة الحوثي والتي روجتها وزعمت التقدم في جبهات الحدود واسر عددا من افراد الجيش.
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