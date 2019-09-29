الاكثر مشاهدة - عــــــــــاجل : الموت يفجع الملك سلمان ومقتل الحارس الشخصي في إطلاق نار بطريقة مروعة وصحف سعودية تنقل (أول فيديو)

شكرا لقرائتكم خبر عن عــــــــــاجل : الموت يفجع الملك سلمان ومقتل الحارس الشخصي في إطلاق نار بطريقة مروعة وصحف سعودية تنقل (أول فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توفي صباح اليوم الأحد، اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي، الملك سلمان، وذلك بعد مقتله على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بينها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

وقالت صحيفة "الشرق الأوسط" السعودية، إنه تم نقل الفغم إلى مستشفى الملك فيصل التخصصي بجدة، وقد نعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال عمله رفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.

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عمل والد الواء الفغم أيضا مرافقا شخصيا للملك عبد الله بن عبد العزيز حيث كان يلازمه فى كل مكان لمدة وصلت إلى ثلاثين عاما.

تخرج عبد العزيز الفغم من الكلية العسكرية للملك خالد، بعدها جاء تعيينه من قبل الحرس الوطنى السعودى فى وظيفة لواء خاص، ثم نُقلَ للخدمة فى الحرس الملكى.

حاز على لقب أفضل حارس شخصي في العالم من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، وتلقى ترقية استثنائية من ربتة عميد إلى لواء عام 2017.

وكان الملك سلمان بن عبد العزيز، أصدر في منتصف العام 2017، أمرا ملكيا بترقية عبد العزيز الغفم (ترقية استثنائية) إلى رتبة لواء.

إلى ذلك، أعلن أحد الحسابات الوطنية الشهيرة المعروفة باسم بن عويد خبر مقتل حارس الملك سلمان الشخصي اللواء عبدالعزيز بن بداح الفغم الذي أشتهر بملازمته الدائمة للملك سلمان .

ونشر بن عويد ثلاثة تغريدات ذكر فيها قصة مقتل اللواء الفغم قائلاً “مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم مساء أمس في منزل صديقه فيصل السبتي، حيث تم اطلاق النار عليه من صديق آخر سابق له بعد اقتحام المنزل بسبب خلاف بينهما. لاحول ولاقوة الا بالله ” وذكر بإن اللواء الفغم قبل مقتله كان في منزل صديقة فيصل السبتي ” المقتول اللواء عبدالعزيز الفغم – رحمه الله – كان في زيارة لمنزل صديقه (فيصل السبتي) وبحضور اخيه (تركي السبتي) دخل الجاني عليهما في المنزل (وهو صديق سابق للواء) ونشب بينها نقاش بسبب خلاف شخصي قديم. وأضاف بأن الجاني أطلق أعيرة نارية باتجاه اللواء الفغم بسبب خلاف شخصي قديم وأصاب شقيق فيصل السبتي ثم حاول الجاني بعد مقتل الفغم الهروب وتبادل إطلاق النار مع الجهات الأمنية التي قتلته فوراً .

وسرعان ما تصدر هاشتاج #عبدالعزيز_الفغم الترند بين صدمة ودعوات السعوديين حيث عُرِف اللواء عبدالعزيز الفغم بقربه الشديد من الملك سلمان بن عبدالعزيز وحمايته في كثير من المواقف .

وأكد ابن شقيق اللواء الفغم بداح الفغم عبر تويتر خبر مقتل عمه .