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شاهد بالصورة اول ردت فعل من الوفد الاماراتي على كلمة الحضرمي التي القاها فجر اليوم وفضحهم فيها امام الجمعية العامة للأمم المتحدة

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