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صنعاء - ياسمين الخيامي - خطير للغاية ....الاعتداء على وزير شمالي بارز بشكل مروع وعمل فاضح ومحرم شرعا ضد أبنته الشابة وزوجته ( اسم الوزير + صورته )

2019/09/29 الساعة 08:10 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



اقدمت مليشيات الحوثي على الاعتداء بالضرب على ابنة وزير الدولة السابق الاستاذ شايف عزي صغير واعتقال اثنين من اقاربه في العاصمة صنعاء.

ونقل موقع "التغيير" عن مصادر مقربة من اسرة الاستاذ شايف عزي ان عناصر من المليشيات الحوثية اعترضت سيارة زوج ابنة الوزير اثناء تواجدها معه في احدى شوارع العاصمة صنعاء وقامت بالاعتداء بالضرب على ابنة الوزير وزوجها فيما اعتقلت الزوج عاصم عبدالله حكيم واقتادته إلى جهة مجهولة.

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واشارت المصادر إلى ان ابنة الوزير قاومت اعتقال زوجها ورفضت النزول من السيارة الا ان المليشيات اعتدت بالضرب المبرح على الفتاة واجبرتها بقوة السلاح على النزول ونهب السيارة.

وكانت مليشيات الحوثي الانقلابية قد داهمت منزل وزير الدولة السابق الاستاذ شايف عزي صغير في شارع هائل بصنعاء وقامت باعتقال نجيب هديش احد اقاربه واقتادته الى جهة مجهولة.

واكدت المصادر ان المليشيات تمارس الضغط على الوزير المتواجد حاليا في القاهرة من أجل عودته إلى صنعاء.. بعد ان رفض مرارا وتكرارا الانضمام إلى مجلسهم السياسي ورفض كل عروضهم ولم يتبقى معهم إلى ممارسة وسائل الضغط والاعتداء على اسرته واخفاء اقاربه قسريا.

يذكر ان وزير الدولة السابق شايف عزي من القيادات التهامية البارزة التي لها ثقلها السياسي والاجتماعي لدى الكثير من اليمنيين خاصة في محافظة الحديدة وقد حاولت مليشيات الحوثي استقطابه لضمه في مجلسها السياسي لكنه رفض.

وتعرض الوزير شايف لعدة محاولات اغتيال من قبل المليشيات الحوثية احداها في نوفمبر 2014 بصنعاء قبل ان يقرر مغادرة اليمن إلى القاهرة.