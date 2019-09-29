شكرا لمتابعة خبر عن عاجل ..صحيفة القبس الكويتية تباغت الجميع وتوضح حقيقة سقوط ثلاثة ألوية سعودية واسر آلاف الجنود من قبل الحوثيين في محور نجران والان مع نوافيكم بالتفاصيل
صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..صحيفة القبس الكويتية تباغت الجميع وتوضح حقيقة سقوط ثلاثة ألوية سعودية واسر آلاف الجنود من قبل الحوثيين في محور نجران
2019/09/29 الساعة 06:26 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )
نفى مصدر سعودي رفيع المستوى، لصحيفة القبس الكويتية صحة الأنباء التي زعمتها الميليشيات الحوثية بشأن أسر عدد من عناصر قوات التحالف العربي والجنود السعوديين الذين ينتشرون في محافظات يمنية دعماَ لقوات الشرعية.
يأتي ذلك عقب ساعات من زعم مليشيات الحوثي أسر آلاف الجنود في محور نجران بينهم مئات الجنود والضباط السعوديين.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً:
--------------------------------------------------------------------------------------------------
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل ..صحيفة القبس الكويتية تباغت الجميع وتوضح حقيقة سقوط ثلاثة ألوية سعودية واسر آلاف الجنود من قبل الحوثيين في محور نجران لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المحيط اليمني وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.