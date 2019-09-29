صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل ..صحيفة القبس الكويتية تباغت الجميع وتوضح حقيقة سقوط ثلاثة ألوية سعودية واسر آلاف الجنود من قبل الحوثيين في محور نجران

2019/09/29 الساعة 06:26 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



نفى مصدر سعودي رفيع المستوى، لصحيفة القبس الكويتية صحة الأنباء التي زعمتها الميليشيات الحوثية بشأن أسر عدد من عناصر قوات التحالف العربي والجنود السعوديين الذين ينتشرون في محافظات يمنية دعماَ لقوات الشرعية.

يأتي ذلك عقب ساعات من زعم مليشيات الحوثي أسر آلاف الجنود في محور نجران بينهم مئات الجنود والضباط السعوديين.

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