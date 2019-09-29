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صنعاء - ياسمين الخيامي - أول رد قوي من التحالف العربي في قلب معقل الحوثيين ( صعدة ) بعد إعلان الحوثيين عن عملية ‘‘نصر من الله ‘‘ الكبرى في عمق السعودية

2019/09/29 الساعة 05:39 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )



استهدف طيران التحالف العربي مساء امس السبت بعدد من الغارات مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في حجة. وقالت مصادر محلية ان طيران التحالف شن 6 غارات على مواقع عسكرية حوثية في مديرية حرض. -------------------------------------------------------------------------------------------------- جديد الخليج 365 قد يهمك ايضاً: Advertisements -------------------------------------------------------------------------------------------------- وكان طيران التحالف قد استهدف في وقت سابق بعدد من الغارات مواقع حوثية في محافظتي صعدة وحجة. حيث استهدف طيران التحالف بثلاث غارات مواقع حوثية في مديرية كتاف وبغارتين في البقع بمحافظة صعدة. وكان ناطق الحوثيين العسكري زعم اليوم السبت ، أن قواتهم أسرت مئات الجنود من القوات السعودية والموالية لها، في نجران السعودية.

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