شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية ...زوجة الملك تفاجى الجميع وتخرج للعلن وتكشف عن تفاصيل جديدة وخطيرة عن ابن الملك "تصريح " والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - روت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، البالغة من العمر 27 عامًا، تفاصيل مثيرة حول طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.
وأوضحت أن السلطان محمد الخامس طلّقها عبر الإنترنت، مشيرة: ” لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في ديسمبر/كانون الثاني الماضي ” .
وأبانت أن ” ابنهم ليون يُشبه أباه تمامًا، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي ” ، وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.
وكانت أوكسانا استنجدت بزوجها السابق، المعروف أيضًا باسم فارس، أن يكون والدًا لابنها ليون، قائلة: ” فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك “ .
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