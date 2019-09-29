شكرا لقرائتكم خبر عن خطير للغاية ...زوجة الملك تفاجى الجميع وتخرج للعلن وتكشف عن تفاصيل جديدة وخطيرة عن ابن الملك "تصريح " والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - روت ملكة الجمال الروسية أوكسانا فوفودينا، البالغة من العمر 27 عامًا، تفاصيل مثيرة حول طلاقها من ملك ماليزيا السابق محمد الخامس.

وأوضحت أن السلطان محمد الخامس طلّقها عبر الإنترنت، مشيرة: ” لم تر أو تتحدث إلى زوجها السابق منذ أن هجرها في ديسمبر/كانون الثاني الماضي ” .

وأبانت أن ” ابنهم ليون يُشبه أباه تمامًا، وأنها على استعداد للموافقة على اختبار الحمض النووي للصبي ” ، وسط ادعاءات والده بعدم نسبه إليه.

وكانت أوكسانا استنجدت بزوجها السابق، المعروف أيضًا باسم فارس، أن يكون والدًا لابنها ليون، قائلة: ” فارس، استيقظ!، لديك ولد، وأنت أب، وأنت ملكي.. وبغض النظر، أريد أن يكون لابني والدان، فكر في ابنك “ .