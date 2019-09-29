ورد الان : شاهد اول مقاطع فيديو مسربة للقوات التي سقطت اليوم تحت الأسر بيد الحوثيين (صور)

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عدن - ياسمين التهامي - نشر ناشطون مقاطع اولية لقوات الشرعية التي سقطت تحت الأسر بيد الحوثيين على الحدود السعودية اليمنية وكان المتحدث باسم القوات العسكرية اليمنية في صنعاء العميد يحيى سريع قد أعلن في وقت سابق اليوم عن عملية عسكرية برية كبيرة في محور نجران، تمكنت خلالها قوات صنعاء خلال الأشهر الماضية من إسقاط 3 ألوية عسكرية تابعة للتحالف وأسر الآلاف من مقاتلي التحالف من عدة جنسيات معظمهم من المقاتلين اليمنيين.

وقال سريع في وقت لاحق إنه سيكشف غداً الساعة الثالثة عصراً عن تفاصيل عملية نجران التي أدت إلى سقوط 3 ألوية عسكرية تابعة للتحالف وأسر المئات من القوات السعودية بينهم ضباط كبار. Advertisements محلل عسكري تابع للشرعية يكشف أسباب هزيمة التحالف في محور نجران

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