شكرا لقرائتكم خبر عن القائد العام للجيش الايراني يباغت الجميع بتصريحات نارية بعد اعلان الحوثيين سقوط 3 ألوية عسكرية وفصيل كامل من الجيش السعودي على الحدود والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وصف القائد العام للجيش الإيراني اللواء عبدالرحيم موسوي، المملكة العربية السعودية بأنها "دولة فاشلة ومهزومة"، معتبرا أن بلاده وجهت "صفعات قوية" للسعودية خلال السنوات الماضية.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية عن موسوي قوله: " "سنرد الصاع عشرة على أي اعتداء يطال حدودنا البرية أو البحرية".

من جانبه، اعتبر نائب القائد العام لقوات الحرس الثوري الإيراني علي فدوي أن قدرات إيران العسكرية الرادعة "تمنع الاعداء من العدوان عليها". وقال فدوي إن "وزير الدفاع الأمريكي الأسبق في عهد باراك أوباما أقر بأن حلفاء أمريكا الإقليميين والدوليين يسعون لبلوغ القدرة الرادعة أمام قدرات إيران، وهو في الحقيقة اعتراف بأنهم لو بادروا للقيام بأي عدوان فإنهم سيتضررون بصورة أكبر بكثير مما يكسبون".

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وكانت جماعة الحوثي ، قد زعمت أنها تمكنت من أسر عدد من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية نوعية أطلقوا عليها اسم "نصر من الله" ونفذت في محافظة نجران السعودية.

وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين ، يحيى سريع، إن "العملية تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان واستمرت لمدة أشهر عدة".

وزعم ، أن "العملية أسفرت عن سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو وفصيل كامل من الجيش السعودي، واغتنام مئات الآليات والمدرعات العسكرية". بحسب ما نقلت قناة المسيرة.

