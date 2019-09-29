شكرا لقرائتكم خبر عن الحوثيون يحددون موعد عرضهم أول مشاهد لآلاف الأسرى والقتلى بنجران والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث باسم قوات الحوثيين يحيى سريع عن موعد مؤتمر صحفي سيكشف من خلاله اول مشاهد مصورة من عملية نصر كم الله العسكرية النوعية بمحور نجران. ورصد محرر مراقبون برس تأكيد سريع في تغريدة على حسابه بتويتر انه سيجري في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد، مؤتمرا صحفيا مهما جدا نكشف فيه تفاصيل عملية "نصر من الله" العسكرية والنوعية. ووعد سريع بعرض مشاهد لآلاف الأسرى والقتلى قال ان بينهم سعوديون مشاهد لاغتنام مئات المدرعات والآليات العسكرية وتفاصيل أخرى وصفها بالمهمة.

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