شكرا لبحثكم عن خبر اشتعال أولى ”شرر” السخط الشعبي ضد مليشيا الحوثي بصنعاء والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - قالت مصادر محلية بصنعاء، السبت، أن عدد من سائقي وسائل المواصلات اشعلوا الشرارة الاولى للتعبير عن السخط الشعبي ضد مليشيا الحوثي.

وأوضحت المصادر لـ"المشهد اليمني" أن "صنعاء والمحافظات الواقعة تحت سيطرة المليشيا تعيش أجواء سخط شعبي عارم يهدد باقتلاعهم في أقرب وقت ممكن".

وأرجعت المصادر أن السخط والاحتقان الشعبي يرجع الى محاولة المليشيا فرض جرعة سعرية جديدة في اسعار المشتقات النفطية والغاز على كاهل المواطنين المنهكين جوعا وفقرا.

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وتشهد الاسواق المحلية في أعقاب أزمة المشتقات ورفع اسعارها، ارتفاعا غير مسبوق للسلع وسط حالة من السخط الشعبي العارم.وفرضت المليشيا مبلغ ألف ريال على أسطوانة الغاز المنزلي في حي شملان بصنعاء عبر عقال الحارات في حين بات غالبية اليمنيين يعانون الفاقة بسبب انقطاع مرتبات موظفي الدولة لأكثر من ثلاثة أعوام.

وتعيش المليشيا في حالة استنفار أمني في جميع الشوارع والمدن تحسباً لردود أفعال شعبية غاضبة.