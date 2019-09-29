شكرا لبحثكم عن خبر تعليق جديد لسلطنة عمان حول كيفية إنهاء الحرب في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - جددت سلطنة عمان، دعوتها إلى وقف الحرب في اليمن، عبر الطرق السلمية والجهود السياسية .

وجاء ذلك في تصريحات جديدة لوزير الخارجية والمسئول عن الملف الخارجي العماني يوسف بن علوي.

وبحسب وسائل اعلام رسمية عمانية فقد دعا بن علو خلال لقاء في نيويورك إلى ضرورة وقف الحرب في اليمن.

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والتقى معالي يوسف بن علوي بن عبدالله، بسعادة ديفيد شينكر مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى وبسعادة تيموثي ليندركينج مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الخليج العربي في مقر بعثة السلطنة الدائم لدى الأمم المتحدة.

وتم خلال اللقاء بحث الجهود المبذولة لدفع عملية السلام في اليمن وتأكيد دور السلطنة الدافع لأي جهود دولية لإيجاد حل سياسي يجلب لليمن الأمن والاستقرار، كما تم بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها وتعزيزها.