شكرا لبحثكم عن خبر لقاء إماراتي أممي لمناقشة الملف اليمني وجهود احلال السلام والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - التقى أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة الاماراتي للشؤون الخارجية في نيويورك مارتن جريفيث مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. و تناول اللقاء -الذي عقد بمقر بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك- التطورات الراهنة على الساحة اليمنية والانتهاكات الحوثية وآفاق الحل السياسي. وأكد الطرفان أهمية المضي قدماً في تطبيق بنود اتفاق ستوكهولم وتحريك الجمود السياسي الراهن. وثمنا دور المملكة العربية السعودية في جمع الأطراف اليمنية إلى طاولة الحوار في جدة، وشددا على الدعم الكامل لجهود المملكة وأهمية تسوية الخلافات الداخلية بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي بالطرق السلمية.

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