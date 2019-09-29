الحوثيون يفرضون اتاوات كبيرة على الصيدليات في صنعاء ويكشفون عن مشروع حوثي جديد!

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يزيد بن سلمان - شبوة - فرضت مليشيا الحوثي الانقلابية، اتاوات مالية كبيرة ،على الصيدليات في صنعاء. وقالت مصادر محلية، للمشهد اليمني، إن المليشيا الحوثي الانقلابية، تفرض مبلغ مائة ألف ريال على كل فتحة للصيدليات في صنعاء. Advertisements وأشارت المصادر أن المليشيا تبتز الصيدليات بصرف تلك الاتاوات مالم تهددها بإغلاقها. وقالت المصادر أن المليشيا تهدد ملاك الصيدليات بتدشين سلسلة مراكز بيع حصرية للأدوية في صنعاء واحتكار أهم أصناف الأدوية.

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