شكرا لبحثكم عن خبر الحوثيون يقطعون خدمة الانترنت على معظم مناطق صعدة والان مع التفاصيل
يزيد بن سلمان - شبوة - قال سكان في عدد من مديريات صعدة إن الحوثيين قطعوا شبكة الانترنت عن مناطقهم الأيام الأخيرة.
ويتعذر، منذ أيام، على سكان مديريات حيدان، ساقين، رازح، منبه، قطابر، وباقم، الوصول الى شبكه النت وتصفح المواقع الإلكترونية، وكذلك استخدام الفيس بوك والواتساب.
وتعاني اغلب مديريات صعده من انقطاعات متكرره لشبكة الاتصالات كاملة يقوم بها الحوثيون بمبرر الـ"الاحتياطات الأمنية"، غير أن الاجراء الأخير المتعلق بقطع الأنترنت أثار سخطاً واسعاً في أوساط سكان هذه المديريات.
ولم تُعرف أسباب اقدام الحوثيين على هذه الخطوة، ويبرر بعض الحوثيين للمواطنين هذه الخطوة بحجة " حماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية".
وتعد محافظة صعدة معقل الحوثيين؛ حيث بدأ تمردهم وصولاً إلى الانقلاب من هناك، ويعيش سكان المحافظة تحت قبضة أمنية شديدة الاستبداد والبطش.
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