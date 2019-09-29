شكرا لبحثكم عن خبر أول تعليق حوثي على تسريبات ”وول ستريت جورنال” حول الاتفاق مع السعودية على وقف جزئي لإطلاق النار؟ والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - نفى محمد علي الحوثي، القيادي في مليشيا الحوثيين، التسريبات الصحفية التي تحدثت عن وقف إطلاق نار جزئي من قبل السعودية.

وعلق الحوثي على تلك الأنباء بأن جماعته لن تقبل إلا "بالوقف الشامل للعمليات العسكرية مع رفع الحصار عن اليمن" على حد قوله.

وأضاف محمد على الحوثي الذي يرأس "اللجنة الثورية العليا" أن "التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف على أربع مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها".

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وتابع بالقول إن مبادرة رئيس المجلس السياسي الأعلى التابع للحوثين في العاصمة اليمنية صنعاء، مهدي المشاط، "تنص على الوقف الكامل للعمليات العسكرية ولا صحة لأي تسريبات من جانب التحالف عن وقف جزئي".

وتأتي تصريحات الحوثي بعد أن أفادت تقارير إعلامية غربية بأن السعودية وافقت على وقف إطلاق النار مع الحوثيين في بعض مناطق اليمن.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أفادت بأن هناك اتفاقا جديدا يقضي بوقف إطلاق النار في أربع مناطق، بما فيها العاصمة صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين، غير أن مصادر مطلعة أكدت للصحيفة إمكانية امتداد الهدنة إلى مناطق أخرى من البلاد في حال صمودها.