ميليشيا الحوثي تقطع خدمة الإنترنت عن معظم مناطق صعدة

الأحد 29 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قال سكان في عدد من مديريات صعدة إن الحوثيين قطعوا شبكة الانترنت عن مناطقهم الأيام الأخيرة.



ويتعذر، منذ أيام، على سكان مديريات حيدان، ساقين، رازح، منبه، قطابر، وباقم، الوصول الى شبكه النت وتصفح المواقع الإلكترونية، وكذلك استخدام الفيس بوك والواتساب.

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وتعاني اغلب مديريات صعده من انقطاعات متكرره لشبكة الاتصالات كاملة يقوم بها الحوثيون بمبرر الـ"الاحتياطات الأمنية"، غير أن الاجراء الأخير المتعلق بقطع الأنترنت أثار سخطاً واسعاً في أوساط سكان هذه المديريات.

ولم تُعرف أسباب اقدام الحوثيين على هذه الخطوة، ويبرر بعض الحوثيين للمواطنين هذه الخطوة بحجة " حماية المجتمع من الانحرافات الأخلاقية".

وتعد محافظة صعدة معقل الحوثيين؛ حيث بدأ تمردهم وصولاً إلى الانقلاب من هناك، ويعيش سكان المحافظة تحت قبضة أمنية شديدة الاستبداد والبطش.