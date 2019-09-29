شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـــل :"العربية" تفضح الحوثي وتكشف حقيقة العملية الكبرى بعمق السعودية .. وتعد بمفاجأة من العيار الثقيل خلال الساعات القادمة (تفاصيل+فيديو) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ظهر المراسل الميداني لقناتي العربية والحدث في مقطع مصور تحدث عن مفاجئة من العيار الثقيل ستكشف زيف جماعة الحوثي والتي روجتها وزعمت التقدم في جبهات الحدود واسر عددا من افراد الجيش.

وقال العرب على صفحته بتويتر: أنه سيظهر الحقيقة غدا في مادة صحفية لم يحصل عليها احد توضح حقيقة ما يجري في مديرية كتاف بمحافظة صعدة.



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وكانت مليشيات الحوثي تحدثت عن تقدم في جبهات الحدود فيما كذبها الكثير من المتابعين لأحداث صعدة, مؤكدين ان المليشيات ضحت ب 2000 من عناصرها من اجل ما تسميها عملية كبيرة , وقد فشلت فشل ذريع قبل ايام, موضحين ان موجهها في ايران اذن لها في بالإعلان المزعوم.

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