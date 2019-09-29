شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل. الرئيس هادي يتصل بالزبيدي ويكشف له سر خطير سيقضي على الجنوبيين ويحول المحافظات الجنوبية الى كتلة من الجحيم والزبيدي يجن جنونه.ويرد بشكل صادم والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر مطلع ان الرئيس هادي اتصل بعيدروس الزبيدي واكد له ان الممارسات العنصرية التي ينشرها المجلس الانتقالي بين ابناء المحافظات الجنوبية وبين ابناء الجنوب والشمال هي التي ستقضي على الجنوب وابنائه .

وكشف المصدر ان الرئيس هادي ذكره بأن هذه العنصرية المقيتة هي التي ادت الى احداث يناير الكارثية وجعلت ابناء البلد الواحد يقتلون بعضهم البعض وكانت النتائج كارثية واكلت الاخضر واليابس وسببت نكبة كبيرة للجنوبيين قبل الوحدة.

واشار المصدر الى ان الزبيدي افهم الرئيس ان هذه اتهامات باطلة وانه يعلم جيدا ان ابناء ابين يكرهون ابناء الضالع ولذلك يقفون ضدهم .

المصدر لفت الى ان اتصال الرئيس هادي جاء عقب تلقيه تأكيدات عن انشقاق 300 جندي في محافظة لحج من أبناء الصبيحة من معسكر اللواء الخامس في لحج الذي يقوده صالح السيد اليافعي.

وبحسب المصادر فإن الجنود افادوا ان الانشقاق جاء نتيجة ممارسات عنصرية ومناطقية لقيادات من الضالع تجاه ابناء الصبيحة .



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