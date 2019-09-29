متحدث القوات المسلحة يكشف عن واقعة مفجعة للعدو اليوم الأحد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

قال متحدث القوات المسلحة العميد يحيى سريع، مساء السبت، إنهُ سيكشف المزيد من المعلومات حول عملية “نصر من الله” التي ادت الى اسر 3 الوية تابعة للتحالف السعودي.

واوضح سريع انه في تمام الساعة الثالثة من عصر اليوم الأحد سيكون هناك مؤتمر صحفي مهم جدا يكشف فيه تفاصيل عملية “نصر من الله” العسكرية والنوعية.

وأكد العميد سريع أنهُ سيتم في المؤتمر بث مشاهد لآلاف الأسرى والقتلى بينهم سعوديون، بالإضافة إلى مشاهد لاغتنام مئات المدرعات والآليات العسكرية وتفاصيل أخرى مهمة.

وكان العميد سريع قد كشف في وقت سابق اليوم عن عملية ” نصر من الله ” العسكرية الواسعة في محور نجران والتي نتج عنها سقوط 3 ألوية عسكرية من قوات العدو بالكامل وفصيل للقوات السعودية وآلاف الأسرى واغتنام مئات الآليات والمدرعات.