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عدن - ياسمين عبدالعظيم - صحيفة الشرق الاوسط تقطع الشك باليقين وتنشر الان تفاصيل طارئة ومفاجئات جديدة حول مقتل الحارس الشخصي للملك سلمان

تضارت الانباء حول وفاة الحارس الشخصي للملك سلمان ففي حين وصفت وسائل اعلامية وفاته بالطبيعة أكدت أخرى أنه قتل .

وفي هذا الصدد أعلنت صحيفة الشرق الأوسط العاليمة منذ قليل، وفاة اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي للعاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز.

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جاء ذلك في خبر عاجل على صفحة الجريدة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر». وتصدر هاشتاج #عبدالعزيز_الفغم، قائمة الأكثر تداولا في السعودية على «تويتر».

في ذات السياق قالت وسائل اعلامية اخرى ان حارس الملك سلمان فارق الحياة اثر مقتله على يد أحد أصدقائه بسبب خلاف شخصي بينها، حسبما أفادت وسائل إعلام سعودية.

ونعى اللواء الغفم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين الذين تداولوا صوره عبر شبكات التواصل الاجتماعي خلال عمله رفقة الملك سلمان وذكروا عددا من مآثره واصفين إياه بالحارس الأمين.