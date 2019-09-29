شكرا لقرائتكم خبر عن عاااااجل: مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عاااااجل: مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم حارس الملك سلمان الشخصي 2019/09/29 الساعة 04:27 صباحاً أعلنت مصادر سعودية منذ قليل، عن مقتل اللواء عبدالعزيز الفغم، الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وحارس الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الراحل والذي يعد الحارس المقرب من الملك سلمان والملك عبدالله أيضاً، ويظهر في مختلف المناسبات الرسمية رفقة الملك. وقد ضجت مواقع التواصل الاجتماعي منذ قليل، بخبر وفاة الحارس الشخصي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وقد نعى الفغم عدد من المقربين منه وعدد من المغردين، حيث تداولوا صوره خلال عمله، وذلك برفقة الملك سلمان والملك عبدالله. حيث لفت اللواء عبدالعزيز الفغم، الأنظار بشكل كبير لدقته في عمله مع الملك سلمان والملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود، كما حصل على لقب أفضل حارس شخصي في العالم، وذلك من قبل منظمة الأكاديمية العالمية، حيث تمت ترقيته من رتبة عميد إلى رتبة لواء في عام 2017.

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