شكرا لبحثكم عن خبر الماجستير بالدبلوماسية والإستراتيجية الباحث مجاهد سرحان من جامعة UKM الماليزية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - حاز الباحث اليمني مجاهد صادق علي سرحان على درجة الماجستير في الاستراتيجية والدبلوماسية من جامعة UKM ومعهد الدراسات الدبلوماسية والشؤون الخارجية IDFR ماليزيا بتقدير امتياز.

وفي رسالة الماجستير المعنونة ب "تحليل ديناميات الصراع في اليمن" (٢٠١٤-٢٠١٩) ،شملت تحليل كلا من العوامل الداخلية والخارجية المؤثرة على الاحداث القائمة في اليمن وقدمت حلول ومقترحات لتخفيف الصراع القائم في المنطقة.

كما تطرقت الرسالة الى العديد من المواضيع المهمة المتعلقة بالوضع الانساني المأساوي الذي يمر به شعب اليمن في الداخل والخارج.

وقد لقيت الرسالة استحسان اللجنة المناقشة وتم تسليم نسخة الى الملحقية الثقافية اليمنية في كوالالمبور و الى مكتبة جامعة UKM،ومكتبة المعهد الدبلوماسي للشؤون الخارجية IDFR كولالمبور