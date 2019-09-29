شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجـــل : أنباء عن تصفية الفنان المصري ’’محمد علي‘‘ على طريقة "خاشقجي" في أسبانيا (شاهد التفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف الفنان والمقاول المصري، محمد علي، عن محاولات لتصفيته في إسبانيا بعد تحريضه على خروج تظاهرات ضدّ الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في مصر.

وقال محمد علي إنّ هناك ضباط مصريين اتفقوا مع أشخاص وصفهم “بالسفلة” في اسبانيا لتصفيته، محملاً الحكومة الإسبانية المسئولية الكاملة عن حياته، مؤكداً أنه يحاول الهروب منهم.





وتتصاعد حالة التأهب الأمني بشكل كبير في عدد من المحافظات المصرية بعد أيام من الاحتجاجات والمظاهرات المطالبة برحيل الرئيس عبد الفتاح السيسي، وسط ارتفاع كبير في أعداد المعتقلين على خلفية هذه المظاهرات.



وتترافق هذه المظاهرات والوقفات الاحتجاجية مع دعوات إلى مليونية في مصر يوم الجمعة المقبل أطلقها المقاول والفنان المصري محمد علي عبر مواقع التواصل الاجتماعي للمطالبة برحيل عبد الفتاح السيسي