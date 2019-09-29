الخبير العسكري عابد الثور يكشف عن استراتجية الجيش اليمني في استدراج العدو

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أكد الخبير العسكري والاستراتيجي العميد عابد الثور أن عملية “نصر من الله” النوعية التي شنتها القوات اليمنية واللجان الشعبية في محور نجران جنوب السعودية، لها أهمية استراتيجية كبيرة وفي الوقت نفسه، تعد أكبر عملية استدراج لقوات العدو منذ بدء العدوان على اليمن.

واكد في حديثه لقناة العالم ان القوات اليمنية حققت انتصار كبيرا من خلال سيطرتها على اثنا عشر الفا مقاتل بينهم قادة ومقتل واصابة المئات من قوات العدوان في العملية الجديدة. لافتا الى أن القوات العسكرية اليمنية تمتلك خطة عسكرية كبيرة مكنتها من سحب قوات العدوان الى وادي كبير وبعدها قامت بضرب مرتزقة العدوان من جهات مختلفة، الأمر الذي جعل العدو يتخبط ويستسلم امام القوات اليمنية، وفي هذه الصدد، أكد ان القوات الصاروخية اليمنية تصدت لهجوم طيران العدوان.

كما شدد بأن العدو وصل الى مرحلة لم يعد قادر على التحرك بقواته العسكرية وعملياته باتت بالفشل.