- 1/2
- 2/2
الحضرمي أمام الأمم المتحدة: تمكنا بدعم التحالف من كبح جماح المليشيات العقائدية
الأحد 29 سبتمبر 2019
كتب
متابعات_الخليج 365
أكد وزير الخارجية اليمني محمد عبد الله الحضرمي، اليوم الأحد، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه "رغم الصعاب تمكنا بتضحيات المقاومة ودعم إخواننا من كبح جماح وجنون الميليشيات".
وأضاف الحضرمي أن الحرب فرضت على اليمن من قبل ميليشيات عقائدية مدعومة من إيران، مشيرا إلى أن تلك الميليشيات قامت بتدمير كل شيء جميل في اليمن، واستطاعت في بضع سنوات أن تهدم حلم جميع اليمنيين بالحرية والمواطنة.
وشدد الحضرمي على أن الشعب اليمني سيسقط أي محاولات لتمزيق الوطن، وأن الحل يكمن في إلزام الميليشيات بتنفيذ ما اتفقت عليه.
وأدان الحضرمي في كلمته الهجوم على أرامكو في السعودية، كما حمل مجلس الأمن المسؤولية بالزام المليشيات بالانسحاب من الحديدة.
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الخارجية للأمم المتحدة: تمكنا بدعم التحالف من كبح جماح المليشيات العقائدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.