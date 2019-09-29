ميليشيا الحوثي تقصف سوقا شعبيا فى مديرية التحيتا بالحديدة

الأحد 29 سبتمبر 2019

كتب الخليج 365

قصفت ميليشيات الحوثى الانقلابية، السبت، سوقا شعبيا فى مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة غربى اليمن.



وقال الإعلام العسكرى للقوات المشتركة فى الساحل الغربي، إن ميليشيات الحوثى قصفت بالمدفعية الثقيلة سوق الطور بعدة قذائف مدفعية ثقيلة فى ذروة تسوق المواطنين الذين يرتادون سوق الطور لشراء متطلباتهم من السلع وغيرها؛، الأمر الذى أسفر عن إصابة 10 مواطنين، بينهم 4 إصاباتهم خطيرة.

وأشار إلى أن جريمة قصف سوق الطور فى مديرية التحيتا تعد جريمة جديدة ترتكبها الميليشيات بحق المدنيين تضاف إلى جرائمهم التى يرتكبونها يوميا بقصفهم للأحياء والمنازل والأسواق والأماكن العامة، كما تؤكد إصرار الميليشيات الحوثية على نسف اتفاق السويد واستمرار خرقهم لقرار وقف إطلاق النار الصادر عن مجلس الأمن فى ديسمبر الماضي، وتعد أيضا تصعيدا خطيرا يشير إلى استعدادهم لتفجير الوضع عسكريا.

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وتوعد الإعلام العسكرى بأن هذه الجريمة لن تمر دون عقاب، وأن القوات المشتركة سترد على مرتكبى هذه الجرائم بقوة وستضع حدا لهمجية الميليشيات الحوثية.

ولفت إلى أن ميليشيات الحوثى أطلقت - أيضا - عددا من قذائف مدفعية الهاون الثقيل على حى سكنى فى المدينة التحيتا، وسقطت على أحد منازل المواطنين وألحقت به أضرارا بالغة، فيما سقطت قذائف أخرى بالقرب من منازل أخرى.

وبين أن الفرق الطبية التابعة للمقاومة المشتركة هرعت إلى سوق الطور وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى الميدانى فى الدريهمى لتلقى العلاج.