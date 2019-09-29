شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الآن : الحوثيون يعلنون إطلاق عملية عسكرية كبرى وحسم الأمور خلال ساعات ..(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلن المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية كبرى.وقال سريع في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: “بيان خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية كبرى” .

ولم يتحدث الإعلام الحوثي عن تنفيذ أي هجوم خلال الساعات الماضية، خصوصا بعد إعلانهم سابقا وقف الهجمات على السعودية.

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