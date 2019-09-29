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عدن - ياسمين التهامي - معين عبدالملك يتخطى صلاحيات الرئيس هادي ويصدر عدد من القرارات الجمهورية.. وثائق

في تجاوز واضح لصلاحياته، اصدر رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك عدد من القرارات الجمهورية التي هي من اختصاص رئيس الجمهورية في اصدارها ولا يحق لأي جهة اخري اصدار مثل هذه القرارات الجمهورية.

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وبحسب مصادر مطلعة اصدر الدكتور معين عبدالملك قرارات جمهورية مخالفة للدستور ومتجاوزا لصلاحيات الرئيس حيث اصدر قرارات منها إقالة وزير المياة العزي شريم وإحالة صلاحياته إلى وكيل الوازرة ابن منطقة رئيس الوزراء والقرار الآخر احالة السفير اليمني في القاهرة الدكتور محمد مآرم لتحقيق بإلاضافة إلى سعي رئيس الوزراء المشاركة في اجتماعات الجمعية العمومية في نيويورك الذي أوقفها ورفضها فخامة الرئيس في آخر اللحظات.

كما أصدر رئيس الوزراء قرار يوم امس قضى بتعيين عمار العولقي رئيس هيئة حماية البيئة في الوقت الذي اصدر فخامة الرئيس قراراً جمهورية بتعيين الدكتور عبدالقادر الخراز.

مراقبون يروى أن الخلاف بين الحكومة والرئاسة جرى كما كان في عهد رئيس الوزراء خالد بحاح نظرا للدعم الذي يحضى به رئيس الوزراء من الجانب الإماراتي.