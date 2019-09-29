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عدن - ياسمين التهامي - يتقدم الجيش الوطني العميد الصبيحي يصل أبين لانهاء تمرد الانتقالي

أكدت مصادر عسكرية وصول قائد قيادات وقوات جبهة شقرة، إلى مديرية لودر، في محافظة أبين جنوبي اليمن، لإنهاء الاحتقان الحاصل هناك.

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وأضاف المصدر ان العميد عبد الله الصبيحي، قائد قيادات وقوات جبهة شقرة- العرقوب، وصل إلى مدينة لودر، مع عدد كبير من قيادات الجيش الوطني.

واوضح المصدر ان وصول العميد الصبيحي، على المدينة جاء لإنهاء الاحتقان في الدمينة وحل الإشكاليات المتعلقة بين قوات الامن الخاص ومليشيا الانتقالي المدعوم إماراتيا.

وكانت مصادر عسكرية، أفادت مساء أمس، ان قوات الجيش الوطني تستعد لاقتحام مدينة لودر، بعد ان تمكنت من تأمين كافة المداخل للمدينة.