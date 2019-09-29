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عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تعرف على موعد وتوقيت بث كلمة وزير خارجية اليمن امام الأمم المتحدة

قالت مصادر أن كلمة وزير الخارجية ستلقى في الساعات الأولى من فجر غدا الأحد اي بعد منتصف ليلة السبت .

وأكدت المصادر أن موعد كلمة معالي وزير الخارجية الاستاذ محمد الحضرمي في اجتماعات الجمعية العمومية بالأمم المتحدة ستكون عند الساعة الواحدة بعد منتصف اليوم بتوقيت اليمن ومكة المكرمة , الساعة 7 مساء بتوقيت نيويورك.