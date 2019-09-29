شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تعرف على موعد وتوقيت بث كلمة وزير خارجية اليمن امام الأمم المتحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - عاجل : تعرف على موعد وتوقيت بث كلمة وزير خارجية اليمن امام الأمم المتحدة
قالت مصادر أن كلمة وزير الخارجية ستلقى في الساعات الأولى من فجر غدا الأحد اي بعد منتصف ليلة السبت .
وأكدت المصادر أن موعد كلمة معالي وزير الخارجية الاستاذ محمد الحضرمي في اجتماعات الجمعية العمومية بالأمم المتحدة ستكون عند الساعة الواحدة بعد منتصف اليوم بتوقيت اليمن ومكة المكرمة , الساعة 7 مساء بتوقيت نيويورك.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل : تعرف على موعد وتوقيت بث كلمة وزير خارجية اليمن امام الأمم المتحدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إب برس وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.