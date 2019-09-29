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عدن - ياسمين التهامي - عــــــــــاجل إعلان عاجل للديوان الملكي قبل قليل

أعلن الديوان الملكي وفاة والدة الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها يوم غدٍ السبت الموافق 29/ 1/1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

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انتقلت إلى رحمة الله تعالى والدة صاحبة السمو الأميرة فاطمة بنت مساعد بن عبدالرحمن آل سعود، وسيصلى عليها ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ السبت الموافق 29/ 1/1441هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون.