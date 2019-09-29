الاكثر مشاهدة - عــاجل : أول رد قوي من التحالف العربي بعد إعلان الحوثيين عن عملية ‘‘نصر من الله ‘‘ الكبرى في عمق السعودية

شكرا لقرائتكم خبر عن عــاجل : أول رد قوي من التحالف العربي بعد إعلان الحوثيين عن عملية ‘‘نصر من الله ‘‘ الكبرى في عمق السعودية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - استهدف طيران التحالف العربي مساء اليوم السبت بعدد من الغارات مواقع وتجمعات مليشيا الحوثي في حجة. وقالت مصادر محلية ان طيران التحالف شن 6 غارات على مواقع عسكرية حوثية في مديرية حرض. Advertisements ​​ ​​​​​​​ وكان طيران التحالف قد استهدف في وقت سابق اليوم بعدد من الغارات مواقع حوثية في محافظتي صعدة وحجة. حيث استهدف طيران التحالف بثلاث غارات مواقع حوثية في مديرية كتاف وبغارتين في البقع بمحافظة صعدة. وكان ناطق الحوثيين العسكري زعم اليوم السبت ، أن قواتهم أسرت مئات الجنود من القوات السعودية والموالية لها، في نجران السعودية.

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