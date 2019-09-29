بن زايد يغدر بـ ابن سلمان .. وصحيفة أمريكية تكشف الكواليس وتعلق : ”مصائب” السعودية عند الإمارات...

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عدن - ياسمين التهامي -

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شفت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، ثلاث دول على رأسها الإمارات هي المستفيدة من تعطل منشأت نفط لشركة "أرامكو" السعودية، التي تعرضت لهجوم حوثي يوم 14 سبتمبر الحالي

وأضافت الصحيفة، اليوم السبت، أن الإمارات زادت من صادراتها النفطية خلال الأسبوعين الأخيرين بنحو 100 ألف برميل يوميا، كما أدت دورا رئيسيا في المساعدة على استبدال المنتجات المكررة التي كانت عرضة للإلغاء من السعودية.

وكشفت الصحيفة في تقرير عرضه "الخليج الجديد" أن السعودية تشتري أيضاً خام مربان من الإمارات القريب من خصائص النفط العربي الخفيف الذي لا تستخدمه كثيراً للتكرير في مصافيها النفطية، ما يرجح أنها تبيعه لسد الثغرات في المعروض لديها.

وأشارت الصحيفة إلى استفادة دول أخرى أيضا من هذه الهجمات من بينها روسيا والعراق.

وعلى الرغم من أن إنتاج الشركة وصل إلى المعدل ذاته تقريبا قبل وقوع الهجمات، بحسب مسؤولين سعوديين، إلا أن أرامكو غير قادرة عل إيصال كل الإنتاج للأسواق العالمية.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولين تنفيذيين في أرامكو إن جزءا من الإنتاج الحالي للشركة لا يمكن تنقيته وإعداده للتكرير أو التصدير لأن بعض وحدات المعالجة لم يتم إصلاحها بعد. وقال واحد من المسؤوليين: "إن إنتاج النفط شيء، ومعالجته من أجل بيعه شيء آخر".

وذكر تجار نفط أن بعض شركات التكرير الهندية اتجهت نحو شراء النفط الخام الروسي (مزيج الأورال) بدلا من الخام السعودي.

وتشير البيانات إلى أنه خلال الأسبوعين الماضيين، أي بعد وقوع الهجمات، زادت شحنات الخام الروسية والإماراتية المنقولة بحرا بمقدار 100 ألف برميل يوميا وفقا لشركة التحليلات ClipperData.

وقالت شركة Kpler إن صادرات العراق ارتفعت بمقدار 31 الف برميل يوميا في الأيام الـ10 الماضية.

وتعرضت منشآت نفطية سعودية (بقيق وهجرة خريص) لاستهداف بالطائرات المسيرة، في 14 سبتمبر/أيلول 2019، ألقى بظلاله بقوة على الأسواق العالمية؛ إذ انخفض إنتاج المملكة النفطي إلى النصف، في هجوم تبنته ميليشيا "الحوثي" اليمنية، في حين اتهمت الرياض وواشنطن إيران بالوقوف خلفه، وهو ما نفته الأخيرة.

وفي الأشهر الأخيرة كثف الحوثيون من إطلاق صواريخ عبر الحدود مع السعودية، وشنوا هجمات بواسطة طائرات مسيرة، مستهدفين قواعد عسكرية جوية ومطارات سعودية ومنشآت أخرى، مؤكدين أن ذلك يأتي رداً على غارات التحالف في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة باليمن.