شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الطفلة نوران كمدا والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - وفاة والد الطفلة نوران كمدا جهينة- صلاح الجندي 29/9/2019 ماتت الطفلة نوران قتلاً في تعز ،ومات ابوها اليوم قهرا بعد صراع مع مرض الخذلان ،والكبت ،والظلم والمعاناة..

مات مجيب والد الطفلة نوران التي قتلت بدم بارد في حي المناخ بتعز جنوب اليمن ، قبل اشهر ،من قبل جنود يتبعون احد الوية الجيش ..وحتى اليوم لم ينصف لها ، كغيرها من القضايا المكدسة في رفوف النسيان تمزق اوراقها الأسئلة ..؟ اين القتلة ؟ ما صيرهم ؟ ومن المسؤول ؟؟؟

ماتت نوران ،ووالدها ،والقتلة هم الباقون هناك لوبي يقوم بحماية القتلة ويدافع عنهم في غيبة المجتمع الذي خذل نوران وصمت الاقلام المدافعة عن الطفولة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وفاة والد الطفلة نوران كمدا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.