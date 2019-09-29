الإمارات ترسل تعزيزات عسكرية الى تعز والحديدة وأبين وعدن

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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن
كشفت مصادر محلية في محافظة عدن عن وصول تعزيزات عسكرية جديدة الى المحافظة، قادمة من الإمارات.
واشارت المصادر الى وصول عتاد عسكري ضخم الى ميناء الزيت بمحافظة عدن مساء امس الجمعة وذلك بعد ساعات من وصول الاف المرتزقة الذين تم تدريبهم في معسكرات خارجية.
وذكرت المصادر على ان العتاد العسكري الذي وصل الى ميناء الزيت بعدن مكوّن من عشرات المدرعات والعربات العسكرية ومعدات قتالية مختلفة قادمًا من دولة الإمارات.. مشيرة الى أنه جرى توزيع الافراد والمعدات العسكرية الى محافظات عدن وابين والحديدة وتعز بغية دعم قوات المجلس الانتقالي في عدن ابين و قوات المرتزق «طارق عفاش» المتواجدة في الساحل الغربي وكذا جماعة ابي العباس في محافظة تعز .
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