على خلفية عملية نصر من الله .. أنصار الله ينصحون السعودية بوضع القادة أمام محاكمة عسكرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

علق المتحدث الرسمي باسم أنصارالله محمد عبدالسلام: ان عملية نصر من الله تمثل أكبر عملية عسكرية منذ بدء العدوان الغاشم”، مؤكداً أن العدو تعرض فيها لخسارة فادحة وفي ظرف مدة زمنية قصيرة.

واوضح عبدالسلام في بيان له ان من بين الأسرى مئات السعوديين بينهم ضباط لم تسعفهم مواقعهم في الخلف أن يلوذوا بالفرار، حيث تم تطويق مسرح العمليات من جميع الجهات.

وقال ان ثمة خطط عسكرية راهن عليها العدو لإحراز أي إنجاز في المناطق الحدودية، لكنه أمام عملية “نصر من الله” جاءت النتائج عكسية تماما”.

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واضاف عبدالسلام بأن الانتكاسة العسكرية الغير مسبوقة أمام عملية “نصر من الله” الاحرى بها ان تدفع العدو الى مراجعة فورية لمآلات استمرار عدوانه على اليمن.

وتابع ناطق أنصارالله ان: قادة العدو لو وُضعوا أمام قانون عسكري لأحيلوا فورا إلى المحاكمة بعد فشلهم أمام عملية الجيش واللجان، لافتا ان السعودية تحاول عبثا أن تتستر على مثل هذه الهزيمة المدوية التي منيت بها أمام المقاتل اليمني.

وقال عبد السلام ان: السلطة السعودية الغاشمة تجهل حقيقة شبعنا وما يتمتع به من مزايا إيمانية وأخلاقية تجعله متفوقا على ترسانة العدو العسكرية وإفلاسه الأخلاقي والسياسي مشيرا الى ان عملية “نصر من الله” رسالة عسكرية تتوعد الغزاة والمحتلين بهزيمة ماحقة وأن كل شبر من أرضنا وقع تحت الاحتلال سوف يتحرر بفضل الله.

وبارك ناطق أنصارالله للشعب اليمني العظيم وللجيش واللجان النصر الإلهي المبين في عملية “نصر من الله” التي تأتي كواحدة من ثمار صمود شعبنا.