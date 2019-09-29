اليمن تنفي التسريبات الأمريكية حول توقف السعودية عن عملياتها العسكرية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

نفت اليمن، اليوم السبت، صحة التسريبات الأمريكية عن وقف “جزئي” للعمليات العسكرية من طرف السعودية في اليمن.

جاء ذلك على لسان عضو “المجلس السياسي‎ الأعلى”، محمد علي الحوثي، الذي فنّد صحة “التسريبات” التي تحدثت عن وقف جزئي للعمليات العسكرية.

واعتبر الحوثي، أنّ مبادرة الرئيس مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى (أعلى سلطة سياسية في اليمن) تنص على الوقف الكامل للعدوان.

وأوضح أنّه “لا صحة لأي تسريبات من جانب تحالف العدوان عن وقف جزئي للعمليات العسكرية”، قائلاً إن اليمن “لن تقبل إلا بوقف شامل ورفع الحصار”.

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ولفت إلى أنّ التسريبات التي تناولتها بعض الصحف الأمريكية عن اتفاق مع السعودية لوقف القصف في 4 مناطق تظل تسريبات لا جهة رسمية تقف خلفها.

وفي 20 سبتمبر الجاري، أعلن الرئيس مهدي المشاط بمناسبة الذكرى الخامسة لثورة 21 سبتمبر، وقف العمليات الهجومية على السعودية، مطالباً المملكة بإعلان مماثل.

وحتى اليوم، لم يصدر أي بيان من السعودية حيال مبادرة اليمن بوقف الهجمات ضد المملكة.