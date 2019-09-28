شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان سفينة على متنها 40 راكباً بالقرب من جزيرة سقطرة اليمنية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - فقدان سفينة على متنها 40 راكباً بالقرب من جزيرة سقطرة اليمنية

أعلن صيادون أنهم فقدوا الاتصال بسفينة صيد بالقرب من جزيرة سقطرى.

وقال الصيادون أن السفينة كانت متجهة إلى سقطرى قادمة من قشن بمحافظة المهرة، وعلى متنها حوالي أربعون راكبا.

وناشدوا السلطات المحلية في محافظات المهرة وسقطرى وحضرموت، وجميع الأجهزة الأمنية وخفر السواحل بالأخص الأشقاء في التحالف العربي، والقوات الدولية المتواجدة في المحيط الهندي والبحر العربي، للبحث عن المفقودين.