ورد الآن : الحوثيون يعلنون إطلاق عملية عسكرية كبرى وحسم الأمور خلال ساعات ..(تفاصيل)

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عدن - ياسمين عبدالله التهامي - أعلن المتحدث العسكري لمليشيا الحوثي العميد يحيى سريع، عن تنفيذ عملية عسكرية كبرى.وقال سريع في تغريدة عبر حسابه في تويتر، رصدها المشهد اليمني: “بيان خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية كبرى” . جديد الحدث أونلاين: Advertisements ولم يتحدث الإعلام الحوثي عن تنفيذ أي هجوم خلال الساعات الماضية، خصوصا بعد إعلانهم سابقا وقف الهجمات على السعودية.

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