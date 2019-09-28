شكرا لقرائتكم ومتابعتكم واهتمامكم بخبر عن عاجل : قناة ‘‘الجزيرة’’ توقف كافة برامجها وتعلن قبل قليل عن خبر عسكري مزلزل للسعودية..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالله التهامي - # أعلنت جماعة الحوثي أنها أسرت عددا من الجنود السعوديين وغير السعوديين في عملية “نوعية كبرى” سيعلن عن تفاصيلها لاحقا. وأطلق الحوثيون اسم “نصر من الله” على العملية، فيما قال الناطق باسم الحوثيين يحيى سريع إن التفاصيل ستعلن لاحقا. جديد الحدث أونلاين: Advertisements وقالت الجماعة إن التعامل مع الأسرى سيكون “وفق مبادئ الدين والعادات والتقاليد اليمنية الأصيلة”. وأضافت الجماعة أن “الآلاف من قوات العدو” استسلموا من دون تفاصيل، بحسب ما ذكرت ‘‘قناة الجزيرة’’.

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