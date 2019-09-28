شكرا لبحثكم عن خبر [الاحد 29 سبتمبر 2019م] - جدول رحلات "الخطوط الجوية اليمنية" - (المواعيد وخطوط السير) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - مواعيد رحلات طيران اليمنية ليوم الاحد 29 سبتمبر رقم الرحلة: 607.

خط الرحلة: القاهرة – سيئون. الإقلاع الساعة 02:00 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 06:30 صباحاً. رقم الرحلة: 606.

خط الرحلة: سيىؤن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 07:30 صباحاً، والوصول الساعة 10:15 صباحاً. رقم الرحلة: 609.

خط الرحلة: القاهرة – عدن.

الإقلاع الساعة 02:30 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 07:00 صباحاً. Advertisements رقم الرحلة: 532.

خط الرحلة: عدن- الرياض.

الإقلاع الساعة 08:00 صباحاً، والوصول الساعة 11:00 ظهراً. رقم الرحلة: 533.

خط الرحلة: الرياض- عدن.

الإقلاع الساعة 12:30 ظهراً الوصول الساعة 15:30 عصراً. رقم الرحلة: 608.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 16:30 مساء الوصول الساعة 19:00 مساء. رقم الرحلة: 601.

خط الرحلة: القاهرة- عدن.

الإقلاع الساعة 03:00 بعد منتصف الليل الوصول الساعة 07:30 صباحاً. رقم الرحلة: 600.

خط الرحلة: عدن – القاهرة.

الإقلاع الساعة 13:30 ظهراً، و الساعة 16:00 مساء.

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